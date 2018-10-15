За выходные завели три уголовных дела за контрабанду наркотиков через брянскую границу
За минувшие выходные брянские таможенники завели три уголовных дела за контрабанду наркотиков. В Россию пытались ввезти марихуану в пассажирских поездах, следовавших из Украины. Владельцы запрещенных веществ были гражданами соседнего государства.
- Во всех трех случаях закладки с наркотиками были тщательно спрятаны, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. – Наши сотрудники задержали двух граждан Украины, причастных к контрабанде.
Марихуану изъяли. Партии наркотиков были небольшие по весу. Таможенники отмечают, что попыток перемещения запрещенных веществ через границу фиксируют много.
Кстати, с начала года завели 62 уголовных дела по фактам контрабанды наркотических сильнодействующих и психотропных веществ.
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