2018-10-15T14:13:39+03:00
Общество

В Брянске назвали лучших школьных музееведов

Первое место заняли ребята из музея школы №52
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В загородном лагере «Искорка» выбрали лучших школьных музееведов в Брянске. Здесь прошел фестиваль «Памяти достойны», который посвятили 75-летию освобождения Брянщины от фашистских захватчиков.

Ребята соревновались в краеведческой викторине «Листая памяти страницы», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Первое место в состязаниях заняла команда из музея Брянской пролетарской 331-й стрелковой дивизии школы №52. Второе место досталось ученикам школы №60, в которой находится музей истории Брянского Фронта. А третье разделили представители музейной комнаты Боевой Славы из школы №4 и музея Боевой Славы имени Героя Советского Союза Ильи Катунина школы №13.

Музееведов из школы №14 наградили специальной грамотой за то, что они провели митинг «Памяти не будет забвенья».

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