Брянская спортсменка Елена Зайкина завоевала «золото» на первенстве мира по самбо
Соревнования прошли в Грузии
Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.
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Брянская спортсменка Елена Зайкина завоевала золотую медаль на первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в столице Грузии Тбилиси.
Елена выступала в весовой категории до 72 килограммов. Она с легкостью дошла до финала. И в решающем поединке одолела соперницу из Монголии, сообщают в пресс-службе Управления физкультуры и спорта Брянской области.
Елена Зайкина тренируется в Брянском центре спортивной подготовки сборных команд.
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