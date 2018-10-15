Брянская спортсменка Елена Зайкина завоевала «золото» на первенстве мира по самбо

15 Окт. 11:58 2018-10-15T12:03:27+03:00

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Брянская спортсменка Елена Зайкина завоевала золотую медаль на первенстве мира по самбо. Соревнования прошли в столице Грузии Тбилиси.

Елена выступала в весовой категории до 72 килограммов. Она с легкостью дошла до финала. И в решающем поединке одолела соперницу из Монголии, сообщают в пресс-службе Управления физкультуры и спорта Брянской области.

Елена Зайкина тренируется в Брянском центре спортивной подготовки сборных команд.

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