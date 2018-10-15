2018-10-15T11:49:09+03:00
Происшествия

Житель Стародубского района зарубил подругу топором

Женщина умерла в больнице
Марина АНТОНОВА
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Следователи завели уголовное дело.Следователи завели уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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52-летнего жителя Стародубского района задержали по подозрению в убийстве. Следователи завели уголовное дело.

- Ночью 12 октября в Стародбускую районную больницу доставили 35-летнюю женщину с множественными ранами тела и головы, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – Вскоре она умерла.

По версии следствия, мужчина выпивал вместе со своей подругой. Потом они поссорились. Брянец набросился на свою избранницу с топором.

Подозреваемого арестовали. Состояние алкогольного опьянения во время совершения преступления могут расценить как отягчающее вину обстоятельство.

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