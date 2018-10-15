В Брянске 81-летняя пенсионерка упала в городском автобусе

15 Окт. 11:34 2018-10-15T11:34:24+03:00

За рулем ЛиАЗа был 21-летний водитель

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В Володарском районе Брянска 81-летняя пенсионерка упала в городском автобусе, который следовал по маршруту №8. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов вечера в воскресенье, 14 октября, на улице 2-ой Мичурина.

За рулем ЛиАЗа был 21-летний водитель, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он ехал со стороны улицы Чернышевского в сторону улицы Никитина.

Пострадавшая пенсионерка ушибла грудную клетку. Медики назначили пожилой женщине лечение и отпустили ее домой.

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