В Брянске 81-летняя пенсионерка упала в городском автобусе
За рулем ЛиАЗа был 21-летний водитель
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Володарском районе Брянска 81-летняя пенсионерка упала в городском автобусе, который следовал по маршруту №8. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов вечера в воскресенье, 14 октября, на улице 2-ой Мичурина.
За рулем ЛиАЗа был 21-летний водитель, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Он ехал со стороны улицы Чернышевского в сторону улицы Никитина.
Пострадавшая пенсионерка ушибла грудную клетку. Медики назначили пожилой женщине лечение и отпустили ее домой.
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