Во время пожара в частном доме в Брянске пострадал человек
Во время пожара в частном доме в Советском районе Брянска пострадал человек. Еще одного пожарным удалось спасти. Сообщение о возгорании на улице Вали Сафроновой поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.30 в воскресенье, 14 октября. На место выехали две автоцистерны.
Через шесть минут спасатели прибыли. Оказалось, что в доме горит матрас. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. Оно вывело из горящего дома человека.
Через одиннадцать минут пламя удалось потушить. В огне пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, что стало причиной пожара.
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