Через границу в Брянской области пытались незаконно провезти 42 шубы и дубленки
Через границу в Брянской области пытались провезти коммерческую партию шуб и дубленок. Груз задержали в пункте пропуска Троебортное, что в Севском районе. Микроавтобус ехал из России на Украину.
- С помощью досмотрового комплекса в машине нашли 42 изделия из меха и кожи, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Один из пассажиров микроавтобуса сказал, что вещи принадлежат ему. Там были полушубки, дубленки и пальто разных размеров.
Владельцем верхней одежды оказался гражданин Азербайджана. На него завели административное дело за то, что он не задекларировал товар. Теперь ему грозит крупный штраф с конфискацией или без нее.
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