2018-10-15T10:25:18+03:00
Общество

Через границу в Брянской области пытались незаконно провезти 42 шубы и дубленки

На гражданина Азербайджана завели административное дело
Марина АНТОНОВА
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Владельцу партии верхней одежды грозит штраф.Владельцу партии верхней одежды грозит штраф.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Через границу в Брянской области пытались провезти коммерческую партию шуб и дубленок. Груз задержали в пункте пропуска Троебортное, что в Севском районе. Микроавтобус ехал из России на Украину.

- С помощью досмотрового комплекса в машине нашли 42 изделия из меха и кожи, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. – Один из пассажиров микроавтобуса сказал, что вещи принадлежат ему. Там были полушубки, дубленки и пальто разных размеров.

Владельцем верхней одежды оказался гражданин Азербайджана. На него завели административное дело за то, что он не задекларировал товар. Теперь ему грозит крупный штраф с конфискацией или без нее.

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