Жительницу Клинцов осудили за угрозу убить 15-летнюю школьницу
Жительницу Клинцов осудили за то, что она угрожала убить 15-летнюю школьницу. 36-летнюю женщину приговорили к 100 часам обязательных работ.
- В суде установили, что 11 августа клинчанка несколько раз ударила бывшую одноклассницу своей дочери, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Затем она схватила руками девочку за шею, стала сдавливать и угрожать убить ее. Это произошло на автобусной остановке в поселке Оболешево.
Женщина объяснила, что так отреагировала на оскорбление своей 16-летней дочери.
Приговор осужденной пока не вступил в законную силу.
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