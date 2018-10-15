Жительницу Клинцов осудили за угрозу убить 15-летнюю школьницу

15 Окт. 09:59 2018-10-15T10:00:22+03:00

Приговор осужденной пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Жительницу Клинцов осудили за то, что она угрожала убить 15-летнюю школьницу. 36-летнюю женщину приговорили к 100 часам обязательных работ.

- В суде установили, что 11 августа клинчанка несколько раз ударила бывшую одноклассницу своей дочери, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Затем она схватила руками девочку за шею, стала сдавливать и угрожать убить ее. Это произошло на автобусной остановке в поселке Оболешево.

Женщина объяснила, что так отреагировала на оскорбление своей 16-летней дочери.

Приговор осужденной пока не вступил в законную силу.

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