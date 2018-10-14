2018-10-14T19:45:23+03:00
Общество

В понедельник воздух на Брянщине прогреется до плюс 19 градусов

Утром местами возможен туман
Елена РАКОВА
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В понедельник, 15 октября, воздух в Брянской области прогреется до плюс 19 градусов. Весь день будет небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщают в ГУ МЧС РФ по Брянской области.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от плюс 2 до плюс 7 градусов, в низких местах до минус 2 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до плюс 14-19 градусов.

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