В понедельник воздух на Брянщине прогреется до плюс 19 градусов
Утром местами возможен туман
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В понедельник, 15 октября, воздух в Брянской области прогреется до плюс 19 градусов. Весь день будет небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, сообщают в ГУ МЧС РФ по Брянской области.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от плюс 2 до плюс 7 градусов, в низких местах до минус 2 градусов.
Днем столбик термометра поднимется до плюс 14-19 градусов.
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