В лесу под Брянском нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
В лесу под Брянском нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. О взрывоопасном предмете местные жители сообщили оперативному дежурному МЧС утром в воскресенье, 14 октября.
К месту обнаружения боеприпаса выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. В 10.25 спасатели изъяли и обезвредили минометную мину калибром 82 миллиметра, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области.
ВАЖНО!
Что делать, если нашли взрывоопасный предмет
- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «02»;с мобильного - «102»;
- при производстве земляных или других работ - остановить работу;
- взрывоопасный предмет запрещено поднимать, перемещать, бросать в воду или огонь.
- хорошо запомнить место обнаружения предмета;
- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт.
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