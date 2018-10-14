В Брянске водитель легковушки сбил пешехода-нарушителя
В Брянске водитель легковушки сбил пешехода-нарушителя. Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов вечера 13 октября на улице Орловской.
- По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля "Рено Логан" двигаясь в сторону улицы Металлистов сбил 56-летнего пешехода, - уточняют в областной Госавтоинспекции. - Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Медики, приехавшие на место ДТП диагностировали у пострадавшего пешехода множественные переломы левого бедра и левой плечевой кости. Горожанина госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки, 13 октября, в Брянской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В которых один человек погиб и семь человек получили травмы.
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