Двухлетняя девочка, попавшая в ДТП в Стародубском районе, умерла в больнице

14 Окт. 13:17 2018-10-14T13:17:00+03:00

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Попавшая в ДТП в Стародубском районе двухлетняя девочка умерла в больнице. Дорожно-транспортное происшествие произошло около одиннадцати часов утра в субботу, 13 октября на улице Краснооктябрьской в поселке Десятуха.

- По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал со стороны Брянска в сторону Стародуба, -рассказывают в областной Госавтоинспекции. - При обгоне автомобилист выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Мазда СХ-5" под управлением 37-летней автомобилистки. В автоаварии пострадали пять человек, в том числе двое детей.

53-летняя пассажирку "Рено Логан" госпитализировали с диагнозом: "перелом левого плеча, правого бедра, госпитализирована". 24-летнюю пассажирку "Рено Логан" с диагнозом: "множественные переломы позвоночника", госпитализировали, как и 4-летнюю пассажирку этого же авто.

Также в больницу отвезли 81-летнюю пассажирку автомобиля "Мазда". У нее диагностировали перелом грудной клетки.

В больницу отвезли и двухлетнюю девочку, которая ехала в "Рено Логан". К сожалению, ее не удалось спасти.

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