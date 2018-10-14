2018-10-14T10:20:19+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" на домашнем стадионе обыграло "Рязань"

Игра закончилась со счетом 4:3
Елена РАКОВА
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ.Фото: Анатолий ЖДАНОВ.
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В субботу, 13 октября, в группе "Центр" прошли матчи заключительного тура первого круга.

На домашнем стадионе футбольный клуб "Динамо" Брянск" принимал команду "Рязань".

Матч получился очень результативным. зрители увидели сразу семь забитых мячей.

Хозяева поля владели инициативой и уже на 17-й минуте динамовцы забили гол. На 25-й минуте преимущество динамовцев в счете удвоилось.

В первом тайме ворота-сине-белых так и остались нераспечатанными.

Во втором тайме гости прибавили и на 48-й минуте динамовцы пропустили первый мяч. Сине-белые забили еще один гол на 79-й минуте. Дубль оформил Левани Лацузбая. Через четыре минуты "Рязань" забила второй мяч, сообщает ФК "Динамо". Но еще через две минуты брянские футболисты забили четвертый мяч.

На 88-й минуте в команде гостей произошло удаления. Красную карточку за недисциплинированное поведение показали Лабзину.

Рязанским футболистам до конца игры удалось забить еще один гол. В итоге игра закончилась со счетом 4:3 в пользу брянцев.

В этой игре динамовцы заработали три очка и завершили первую половину первенства на 9-м месте.

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