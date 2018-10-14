В Брянске отремонтировали шестой двор в городе

14 Окт. 09:25 2018-10-14T09:25:56+03:00

На его благоустройство потратили почти три миллиона рублей

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В Советском районе Брянска отремонтировали двор во дворах домов №17 и 17/1 на улице Авиационной и №18 по улице Романа Брянского. Его благоустраивали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Этот двор стал шестым в числе отремонтированных.

Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, во дворе установили новые бордюры, заасфальтировали подъезды, отремонтировали освещение, установили лавочки и урны.

Во дворе смонтировали новую детскую игровую площадку. Всего на ремонт двора потратили почти 3 миллиона рублей.

В этом году в городе отремонтировали уже шесть дворов: улица Пушкина, 48 в Володарском районе, улица Советская, 34 и I проезд Станке Димитрова, 14 в Советском районе, улица 2-я Аллея, 1, 3, 5, улица Чапаева, 2, 4, улица Красных Партизан, 2 в Фокинском районе и улица Молодой Гвардии, 35 в Бежице.

В ближайшее время должны сдать дворы по улицам Донбасской, 57-а, Камозина, 46, Металлургов, 39 в Бежице, переулку Новозыбковскому, 9 и 11 в Фокинском районе, проспекту Ленина, 74, 78 и 78-а, улице Бежицкой, 1/5, улице Октябрьской, 103 в Советском районе. Там устанавливают урны, лавочки, ограждения, детское и спортивное оборудование.

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