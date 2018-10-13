2018-10-13T19:13:54+03:00
Происшествия

В ДТП под Стародубом пострадали две девочки двух и четырех лет

Их вместе с тремя взрослыми госпитализировали
Мария Дедкова
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Фото: УГИБДД по Брянской областиФото: УГИБДД по Брянской области
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Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло под Стародубом около 11 часов утра в субботу, 13 октября. На улице Краснооктябрьской в поселке Десятуха столкнулись две иномарки.

- 31-летний водитель за рулем "Рено-Логан" решил обогнать двигавшийся впереди автомобиль и выехал на встречную полосу, - говорят в УГИБДД по Брянской областию - Машина врезалась в "Мазду СХ-5".

В ДТП пострадали пять человек: 53-летняя, 24-летняя, 4-летняя и 2-летняя пассажирки "Рено", а также 81-летняя пассажирка "Мазды". Раненых с травмами различной стпени тяжести госпитализировали.

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