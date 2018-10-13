На проспекте Станке Димитрова в Брянске маршрутка врезалась в троллейбус: 41-летняя женщина сломала нос

13 Окт. 16:30 2018-10-13T16:31:22+03:00

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В Брянске на проспекте Станке Димитрова дорогу не поделили маршрутка и троллейбус. Дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов вечера в пятницу, 12 октября.

- 35-летний водитель "Пежо-Боксер" в сторону улицы Пересвета, когда столкнулся с двигавшимся впереди троллейбусом, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП травмы получила 41-летняя пассажирка микроавтобуса.

Женщину с ушибами лица и переломом носа госпитализировали.

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