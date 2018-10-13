На трассе в Выгоничском районе погиб велосипедист

13 Окт. 16:15 2018-10-13T16:32:27+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу около 20.15. Фото: Сергей ГАПОН

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В Выгоничском районе под колеса легкового автомобиля попал велосипедист.Дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 12 октября, около 20.15 на первом километре автодороги «Брянск-Городец».

- По предварительной информации, 56-летний водитель "Лады-Гранта" сбил двигавшегося на встречу ему велосипедиста, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - 50-летний мужчина от полученных травм скончался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства случившегося.

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