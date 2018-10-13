2018-10-13T11:35:44+03:00
Звезды

В Клетнянском районе открыли обновленный дом культуры

На его ремонт потратили 1,6 миллиона рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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12 октября в селе Лутна, что в Клетнянском районе, открыли обновленный дом культуры. На его ремонт потратили около 1,6 миллиона рублей.

Здание дома культуры построили еще в 1951 году. С тех пор капитального ремонта здесь не было.

За деньги из федерального бюджета здесь отремонтировали фасад здания, холл, зрительный зал и сцену, заменили окна и двери.

В учреждении культуры занимаются девять кружков.

- Особой гордостью селян является народный коллектив «Лутенки», -говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Он принимает участие практически во всех фольклорных праздниках в Брянской области. Только в этом году они поучаствовали в «Рождественских встреч», пасхальных встречах «Светлая седмица», «Троица», празднике поэзии в Овстуге «Родник поэзии твоей» и других фестивалях.

К слову, всего в Брянской области обновили 50 домов культуры. На это потратили больше 100 миллионов рублей.

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