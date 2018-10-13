2018-10-13T11:05:46+03:00
Общество

В Новозыбкове открыли мемориальную доску врачу Иосифу Каплуну

Ее установили на здании Центра гигиены и эпидемиологии
Мария Дедкова
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Фото: газета "Маяк"Фото: газета "Маяк"
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В Новозыбкове открыли мемориальную доску врачу и депутату Иосифу Каплуну. Ее установили на здании Центра гигиены и эпидемиологии, сообщает местная газета "Маяк".

Иосиф Семенович работал главным санитарным врачо в Новозыбкове с 1964 по 2001 год.

Иосиф Каплун родился в 1934 году в Клинцах. Окончил Клинцовское медицинское училищеи Ленинградский медицинский институт. После этого переехал в Новозыбков и работал здесь санитарным врачом.

Как отмечают коллеги, большая работа проведена Иосифом Семеновичем по минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Он активно занимался вопросами радиационной гигиены, участвовал в оценке радиационной обстановки на территории города и района.

В качестве депутата, он участвовал в разработке проектов Чернобыльского законодательства, Программ радиационной реабилитации контролируемых территорий.

За заслуги Иосиф Каплун был награжден орденом «Дружбы народов» и имел звание «Заслуженный врач РФ».

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