Утром в Клинцах загорелся дом: в огне пострадал человек

13 Окт. 10:43 2018-10-13T10:43:31+03:00

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В Клинцах на улице Октябрьской утром в субботу, 13 октября, загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.30.

- К месту вызова выехали расчеты пожарно-спасательной части №10, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что горит нежилой дом. В 5.40 пламя удалось потушить. К сожалению, при пожаре пострадал человек.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания дома.

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