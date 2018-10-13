Утром в Клинцах загорелся дом: в огне пострадал человек
Причину возгорания здания выяснят эксперты
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В Клинцах на улице Октябрьской утром в субботу, 13 октября, загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 5.30.
- К месту вызова выехали расчеты пожарно-спасательной части №10, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Оказалось, что горит нежилой дом. В 5.40 пламя удалось потушить. К сожалению, при пожаре пострадал человек.
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания дома.
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