2018-10-12T18:31:23+03:00
Дом. Семья

В брянском заповеднике открыли сезон зимней подкормки зубров

Дарам посетителей будут рады и птицы с белками
Елена РАКОВА
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Фото: заповедник "Брянский лес".Фото: заповедник "Брянский лес".
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В Брянском лесу начался традиционный сезон подкормки животных. На кордонах добавка гарантирована всем копытным заповедника, птицам и отдельно – зубрам. 25 солонцов, расположенных на территории "Брянского леса" и его охранной зоны, отремонтировали, в них засыпали новую соль.

- Как и в прошлом году это удобная для животных соль-лизунец: она не растворяется от дождей и снега, - говорят сотрудники заповедника. - По мере необходимости инспекторы охраны будут подкладывать соль в опустевшие солонцы. На кордоне Пролетарский начали подкармливать зубров. Животным дают дробленый овес и сено. Для исполинских животных купили 45 тонн сена и 30 тонн овса – должно хватить всему поголовью зубров до весны.

К подкормочным площадкам "без спроса" инспекторов и копытных слетаются пернатые, прибегают зайцы и енотовидные собаки. Скоро на подкормочных и на кормушках развесят и соленые веники, заготовленные еще весной.

- Подкормка позволяет сконцентрировать животных на тех участках, где их смогут увидеть посетители нашего заповедника, — говорит, заместитель директора по охране территории заповедника «Брянский лес» Максим Бабанин. – Кроме того, подкормка не позволяет крупным диким копытным, особенно зубрам, разбредаться в поисках корма за пределы охраняемых территорий, где они могут стать жертвами браконьеров.

Сотрудники заповедника просят посетителей, отправляющихся к ним на экскурсию, с ноября по апрель, захватить с собой сырые семечки подсолнечника, нежареные орехи, кусочки сухофруктов. Этим дарам будут рады не только птицы, но и белки, которые часто встречаются на усадьбе: для них здесь есть специальные кормушки.

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