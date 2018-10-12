В Брянске на улице Степной на два дня перекроют дорогу

12 Окт. 18:13 2018-10-12T18:13:22+03:00

Строители будут прокладывать там газопровод

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В Советском районе Брянска на два дня перекроют дорогу. Ограничение коснется участка улицы Степной напротив дома №11, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Проехать там нельзя будет на выходных 13 и 14 октября.

На выходных строители будут прокладывать на этом участке газопровод.

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