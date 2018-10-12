В Брянске на улице Степной на два дня перекроют дорогу
Строители будут прокладывать там газопровод
Фото: Евгения ГУСЕВА.
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В Советском районе Брянска на два дня перекроют дорогу. Ограничение коснется участка улицы Степной напротив дома №11, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Проехать там нельзя будет на выходных 13 и 14 октября.
На выходных строители будут прокладывать на этом участке газопровод.
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