2018-10-12T17:57:48+03:00
Общество

Зампрокурора Брянской области стал Руслан Коберник

На эту должность его назначил генеральный прокурор России
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Изменить размер текста:

Заместителем прокурора Брянской области стал старший советник юстиции Руслан Коберник. Приказ о назначении Руслана Коберника на эту должность в пятницу, 12 октября, подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Руслану Кобернику 40 лет, он родился в поселке Погребы, что в Брасовском районе.

В 2004 году окончил Брянский государственный университет имени академика Ивана Петровского. Еще во время учебы, в 2000 году, был принят на службу в прокуратуру Брянской области на должность следователя прокуратуры Советского района. Затем работал в прокуратуре Жирятинского района, в отделе по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области, начальником отдела по надзору за расследованием преступлений органами Следственного комитета Российской Федерации управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области.

С 2013 года - начальник управления правовой статистики прокуратуры Брянской области.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума