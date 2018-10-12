Зампрокурора Брянской области стал Руслан Коберник

12 Окт. 17:57 2018-10-12T17:57:48+03:00

На эту должность его назначил генеральный прокурор России

Изменить размер текста: A A

Заместителем прокурора Брянской области стал старший советник юстиции Руслан Коберник. Приказ о назначении Руслана Коберника на эту должность в пятницу, 12 октября, подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Руслану Кобернику 40 лет, он родился в поселке Погребы, что в Брасовском районе.

В 2004 году окончил Брянский государственный университет имени академика Ивана Петровского. Еще во время учебы, в 2000 году, был принят на службу в прокуратуру Брянской области на должность следователя прокуратуры Советского района. Затем работал в прокуратуре Жирятинского района, в отделе по надзору за расследованием преступлений органами прокуратуры управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области, начальником отдела по надзору за расследованием преступлений органами Следственного комитета Российской Федерации управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Брянской области.

С 2013 года - начальник управления правовой статистики прокуратуры Брянской области.

Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» III степени.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».