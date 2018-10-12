Уборка по-новому

12 Окт. 17:39 2018-10-12T17:40:03+03:00

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На закупку новой техники было выделено более 70 млн. рублей. В два раза больше по сравнению с прошлым годом. В Дорожное управление Советского района города уже поступило 9 единиц, еще 6 на подходе, в том числе новая вышка и тракторы. Александру Хлиманкову продемонстрировали возможности нового оборудования, которое чистит тротуары и зимой, и летом. Приобретены малогабаритные многофункциональные подметально-вакуумные машины. Они собирают листву, мусор, посыпают тротуары, моют их. Такие модели производятся в Калуге из импортных комплектующих. Они зарекомендовали себя при тестировании в прошлом году, когда проверяли 4 модели от разных производителей.

В числе новых приобретений - комплексная дорожная машина производства брянского завода «Ирмаш» с увеличенным кузовом, датчиками протечки масла и усовершенствованными характеристиками. Пока она единственная в своем роде. Изготовлена по специальному техническому заданию для городского Дорожного управления. Для нее закуплено и сменное оборудование для всесезонного использования. На базе КДМ есть и приспособления для механизированной очистки барьеров и ограждений.

Директор дорожного управления Михаил Кастюшин рассказал главе города о планах. Специалисты рассчитывают на новые самосвалы для работы зеленого хозяйства с цветами и газонами. Облегчили бы работу с тротуарной плиткой и бордюрами манипуляторы. Для них есть сменное оборудование для эвакуации машин. Об этом оборудовании решение будет приниматься в следующем году.

Александр Хлиманков проверил готовность городского дорожного управления к зиме. Главный инженер муниципального учреждения Валентин Николаев рассказал, что 85% песка из общего объема в 28 тысяч тонн уже заготовлено, соль в стадии закупок. В этом году будет закуплен и реагент для обработки дорог первой категории.

Работа дорожного управления на постоянном контроле у заместителя главы Брянской городской администрации Сергея Хоменкова. Он рассказал главе города, что в среднем выработка техники по уборке снега составляет от 30 до 50 тыс. м2 за смену (6 часов). При этом многое зависит от внешних условий. Большая часть техники по-прежнему с высокой степенью износа. К предстоящей зиме готовы 129 единиц.

Александр Хлиманков поручил специалистам отладить навигационное управление машинами, чтобы контролировать и организовывать работу особенно в зимний период. Он распорядился начать подготовку и участку по содержанию и обслуживанию наружного освещения, чтобы Брянск к новогодним праздникам вновь засиял. В распоряжении муниципалитета 4 бригады электриков и новая вышка.

- Вижу, что рачительно распорядились 70-ю миллионами, которые выделил губернатор Брянской области. Купили разнообразную технику. Все достаточно многофункционально. Предстоящая зима в Брянске будет встречена с новыми силами. Уверен, наши жители это заметят, - сказал глава города Брянска Александр Хлиманков.

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