За убийство посетителя кафе житель Белых Берегов получил 11,5 лет колонии
47-летнего жителя Белых Берегов признали виновным в убийстве посетителя кафе.
Трагедия произошла вечером 3 июня в местной закусочной. Злоумышленник вошл в кафе и несколько раз ударил им мужчину, сидевшего за столиком. От полученных ранений потерпевший умер на месте.
- На допросе обвиняемый рассказал , что таким образом он отомстил за свою подругу, которую накануне ударил потерпевший, - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - Житель Белых Берегов уж был судим. По решению суда, горожанину дали 11,5 лет колонии особого режима.
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