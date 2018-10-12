2018-10-12T15:53:08+03:00
Общество

В Брянске наградили студентов, задержавших воровку на площади Партизан

Ребята получили почетные грамоты и футбольные мячи
Мария Дедкова
Поделиться:
Владислав Ларкин, Михаил Терешонок и Андрей Самуйлин не отпускали предполагаемую преступницу до прибытия полиции.Владислав Ларкин, Михаил Терешонок и Андрей Самуйлин не отпускали предполагаемую преступницу до прибытия полиции.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске наградили трех подростков, задержавших подозреваемую в краже сумки. За помощь брянских студентов поблагодарили начальник городского УМВД и члены общественного совета.

Ребятам вручили грамоты и подарок - футбольные мячи.Поблагодарила подростков за бдительность и 82-летняя старушка, у которой украли аксессуар.

Напомним, на днях 17-летний Владислав Ларкин, 16-летний Михаил Терешонок и 15-летний Андрей Самуйлин задержали злоумышленницу, которая в похитила сумку у пенсионерки. Ребята не отпускали предполагаемую преступницу до прибытия полиции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума