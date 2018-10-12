В Брянске наградили студентов, задержавших воровку на площади Партизан

12 Окт. 15:53 2018-10-12T15:53:08+03:00

Владислав Ларкин, Михаил Терешонок и Андрей Самуйлин не отпускали предполагаемую преступницу до прибытия полиции. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

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В Брянске наградили трех подростков, задержавших подозреваемую в краже сумки. За помощь брянских студентов поблагодарили начальник городского УМВД и члены общественного совета.

Ребятам вручили грамоты и подарок - футбольные мячи.Поблагодарила подростков за бдительность и 82-летняя старушка, у которой украли аксессуар.

Напомним, на днях 17-летний Владислав Ларкин, 16-летний Михаил Терешонок и 15-летний Андрей Самуйлин задержали злоумышленницу, которая в похитила сумку у пенсионерки. Ребята не отпускали предполагаемую преступницу до прибытия полиции.

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