В Брянске наградили студентов, задержавших воровку на площади Партизан
В Брянске наградили трех подростков, задержавших подозреваемую в краже сумки. За помощь брянских студентов поблагодарили начальник городского УМВД и члены общественного совета.
Ребятам вручили грамоты и подарок - футбольные мячи.Поблагодарила подростков за бдительность и 82-летняя старушка, у которой украли аксессуар.
Напомним, на днях 17-летний Владислав Ларкин, 16-летний Михаил Терешонок и 15-летний Андрей Самуйлин задержали злоумышленницу, которая в похитила сумку у пенсионерки. Ребята не отпускали предполагаемую преступницу до прибытия полиции.
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