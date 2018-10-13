2018-10-13T09:48:56+03:00
Происшествия

26-летний житель Климовского района пойдет под суд за убийство знакомого

Причиной конфликта стала ревность
Мария Дедкова
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За убийство 26-летнему селянину грозит до 15 лет колонии.За убийство 26-летнему селянину грозит до 15 лет колонии.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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26-летнего жителя Климовского района обвиняют в жестоком убийстве знакомого.

Трагедия произошла 8 марта в селе Каменка Климовского района. По версии следствия, мужчина после застолья поссорился с своим 56-летним знакомым.

- Из-за ревности злоумышленник ударил приятеля по голове поленом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После того как потерпевший потерял ссознание, мужчина продолжил избивать его руками и ногами, а затем несколько раз ударил ножом в грудь. В полученных травм и ранений 56-летний мужчина скончался на месте.

За убийство 26-летнему селянину грозит до 15 лет колонии.

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