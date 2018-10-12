Житель стародубского села до смерти избил пенсионерку скамейкой

12 Окт. 13:45 2018-10-12T13:45:26+03:00

В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу

Изменить размер текста: A A

57-летнего жителя стародубского села Алейниково обвиняют в жестоком избиении своей 62-летней сожительницы деревянной скамейкой. По версии следствия, обвиняемый дважды избивал пенсионерку. 10 и 11 июня бил руками по голове, а 16 июня - схватился за деревянную скамейку.

- В тот день сожители устроили застолье, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - И поругались, мужчина взял деревянную скамейку и избил ею сожительницу. Через несколько минут женщина перестала подавать признаки жизни. Как установили эксперты, смертельной оказалась травма головы, причиненная за несколько дней до последнего конфликта.

Следователи собрали достаточно доказательств вины обвиняемого, а прокурор уже утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время это дело начнет рассматривать суд. Кстати, то что преступление совершено в состоянии опьянения, суд может расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».