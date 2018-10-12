В Брянске пройдет фольклорный фестиваль православной народной культуры

12 Окт. 13:32 2018-10-12T13:35:08+03:00

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Пятый городской фольклорный фестиваль православной народной культуры пройдет в Брянске 14 октября. Местом его проведения станет городской Дворец культуры имени Дмитрия Кравцова.

Во время фестиваля пройдет праздник праздник православной и народной песни «Покров Благодатный».

Для гостей фестиваля выступят солисты и творческие коллективы учреждений культуры Брянска и Брянской области, а также музыкальные коллективы православных храмов Брянской митрополии, сообщают в Брянской городской администрации.

Где: улица Профсоюзов, 24, остановка «Кинотеатр «Салют»

Когда: 14 октября, начало в 14.00

Вход свободный.

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