В Брянске пройдет фольклорный фестиваль православной народной культуры
Пятый городской фольклорный фестиваль православной народной культуры пройдет в Брянске 14 октября. Местом его проведения станет городской Дворец культуры имени Дмитрия Кравцова.
Во время фестиваля пройдет праздник праздник православной и народной песни «Покров Благодатный».
Для гостей фестиваля выступят солисты и творческие коллективы учреждений культуры Брянска и Брянской области, а также музыкальные коллективы православных храмов Брянской митрополии, сообщают в Брянской городской администрации.
Где: улица Профсоюзов, 24, остановка «Кинотеатр «Салют»
Когда: 14 октября, начало в 14.00
Вход свободный.
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