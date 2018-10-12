2018-10-12T13:32:42+03:00
Общество

В Брянской области задержали украинца, пытавшегося перебраться через границу

На иностранца завели уголовное дело
Мария Дедкова
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Теперь ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей.Теперь ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Суземском районе пограничники задержали гражданина Украины, незаконно перебравшегося через границу.

- Документов, удостоверяющих личность, иностранец при себе не имел, -говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Брянской области. - Сказал, что в Россию направлялся на работу.

Во время проверки,выяснилось, что этот гражданин несколько раз был судим в России. А накануне его вернули в Украину.

На иностранца завели уголовное дело, теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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