В Брянской области задержали украинца, пытавшегося перебраться через границу
На иностранца завели уголовное дело
Теперь ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Суземском районе пограничники задержали гражданина Украины, незаконно перебравшегося через границу.
- Документов, удостоверяющих личность, иностранец при себе не имел, -говорят в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Брянской области. - Сказал, что в Россию направлялся на работу.
Во время проверки,выяснилось, что этот гражданин несколько раз был судим в России. А накануне его вернули в Украину.
На иностранца завели уголовное дело, теперь ему грозит штраф до 200 тысяч рублей.
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