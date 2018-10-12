В Сельцо автомобилист удирая от погони, врезался в дерево

12 Окт. 10:26 2018-10-12T10:26:23+03:00

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Ночью в пятницу, 12 октября, в Сельцо развернулась настоящая погоня. Автомобилист за рулем "Вольво" не остановился по требованию сотрудника полиции, а только увеличил скорость. Патрульные машины поехали за нарушителем.

- Из-за преследования автомобилист не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево на улице Лягина, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - После чего машина загорелась. Нарушитель, успел выскочить из автомобиля и скрыться. 27-летняя пассажирка во время столкнувения получила сотрясение мозга, травму головы и вывихнула палец.

По факту аварии полиция проводит проверку.

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