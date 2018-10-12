В Дубровском районе КамАЗ врезался в мотоблок: пострадал 63-летний мужчина
На трассе в Дубровском районе столкнулись фура и мотоблок. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 12 октября, около 18.30 на пятом километре автодороги «Орел–Дубровка».
- По предварительной информации, 57-летний водитель КамАЗа-68901 с прицепом не учел дистанцию до движущегося впереди мотоблока и врезался в него, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - 63-летний водитель мотоблока получил с черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и ушиб мозга. Пострадавшего госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства случившегося.
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