В Дубровском районе КамАЗ врезался в мотоблок: пострадал 63-летний мужчина

12 Окт. 10:05 2018-10-12T10:06:31+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 12 октября, около 18.30 на пятом километре автодороги «Орел–Дубровка». Фото: Сергей ГАПОН

Его с травмами головы госпитализировали

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На трассе в Дубровском районе столкнулись фура и мотоблок. Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 12 октября, около 18.30 на пятом километре автодороги «Орел–Дубровка».

- По предварительной информации, 57-летний водитель КамАЗа-68901 с прицепом не учел дистанцию до движущегося впереди мотоблока и врезался в него, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - 63-летний водитель мотоблока получил с черепно-мозговую травму, перелом лобной кости и ушиб мозга. Пострадавшего госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя все причины и обстоятельства случившегося.

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