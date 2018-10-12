2018-10-12T09:59:34+03:00
Общество

Поддержать особенных детей

Центр развития детей «Гармония» хочет переехать в муниципальное помещение. С этим вопросом руководители центра обратились к заместителю председателя Брянского горсовета Ларисе Третьяковой
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Руководитель центра Анна Курмакаева рассказала Ларисе Третьяковой, что «Гармония» работает уже больше 10 лет. Здесь занимаются с педагогами-дефектологами более 100 детей разного возраста. Помощь и поддержку получают ребята с нарушениями речи, поведения, аутизмом, синдромом Дауна. Вместе с родителями они посещают индивидуальные занятия, приходят на уроки физкультуры. Есть в центре кружки домоводства, прикладного творчества, проводятся детско-родительские праздники, устраиваются театральные постановки.

Сейчас «Гармония» арендует около 100 квадратных метров в одном из образовательных учреждений города, но места им уже не хватает. С управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации рассматривается вопрос о предоставлении им в пользование нежилого муниципального помещения в центре города площадью около 300 квадратных метров, которое давно не эксплуатируется. Родители, педагоги и руководство центра согласны своими силами сделать там ремонт.

Теперь вопрос передан на обсуждение и принятие решения в Брянский городской Совет.

— Вы делаете очень важное для нашего города дело — помогаете особенным детям развивать способности, найти своё место в жизни. Это достойно уважения и самых высоких похвал.

Анна Курмакаева рассказала о планах развивать новые направления работы и заверила, что муниципальная собственность, которую планируется предоставить центру развития детей «Гармония», будет бережно эксплуатироваться.

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