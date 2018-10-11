Заканчиваем ремонты, планируем новые

11 Окт. 18:43 2018-10-11T18:43:18+03:00

На заседании Фокинской районной территориальной группы депутаты обсудили ход ремонта дорог, дворов и общественных территорий и наметили планы на следующий год

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В Фокинском районе в этом году по программе «Формирование современной городской среды» ремонтируют 2 дворовые территории и центральный парк возле Дворца культуры железнодорожников. Как доложил депутатам и.о. главы администрации района Евгений Антошин, крупный объект, куда входят дворы домов по ул. 2-я аллея, Красных Партизан и Чапаева подрядчики уже полностью отремонтировали. В другом вошедшем в программу дворе работы идут по графику.

Сейчас жители района подают заявки на участие в программе следующего года. Их уже более 30. Пакет документов можно принести в районную администрацию до конца октября. Как и в предыдущие годы, все претенденты на участие в программе займут место в едином городском перечне в зависимости от количества набранных балов. Нуждаются в ремонте центральная площадь в посёлке Белые Берега и площадка у завода Литий. Эти общественные территории, по мнению депутатов, могли бы претендовать на финансирование по государственной программе.

В этом году более 22 миллионов рублей были выделены на ремонт парка у ДК Железнодорожников. Там строители укладывают последние метры тротуарной плитки, устанавливают забор. На месте старой танцплощадки планируется сделать спортивный комплекс.

До середины декабря должно быть закончено строительство ливневой канализации на проспекте Московском. Благополучно пройден самый ответственный участок работ - прокол под дорогой. Сейчас строители соединяют две части канализации.

- Подрядчики очень аккуратно работают, чтобы не задеть пролегающие вдоль проспекта инженерные коммуникации и не навредить деревьям, - дал оценку строителям и.о. главы администрации Фокинского района Евгений Антошин.

Депутаты рассмотрели предложения по строительству и капитальному ремонту дорог, тротуаров, межквартальных проездов, уличного освещения. Они будут учитываться при формировании городского бюджета.

- Все объекты этого года должны быть сделаны добротно и без нарушения сроков. Заканчивая ремонты в этом году, нужно планировать новые, особенно внимательно отнестись к формированию пакетов документов от собственников жилья и управляющих компаний на участие в программе «Формирование современной городской среды». От этого напрямую зависит, сколько дворовых и общественных территорий в нашем районе будет отремонтировано, - сказал председатель Фокинской районной территориальной депутатской группы Виктор Тимошин.

За средства из бюджетов всех уровней на 2019 год запланировано начало строительства детской поликлиники на улице Менжинского. Вопрос находится на контроле у губернатора Александра Богомаза.

По словам главы города, необходимость строительства новой детской поликлиники в Фокинском районе города Брянска назрела давно:

- В этом районе города детская поликлиника расположена в приспособленном помещении, которое не обеспечивает на сегодня никаких условий для приема и лечения детей. По данным городских поликлиник и областного департамента здравоохранения, к поликлинике в Фокинском районе приписаны 16 235 детей. С этой мощностью лечебное заведение не справляется. Для сравнения: для 30 533 детей в Бежицком районе функционируют две детские поликлиники, для 26 944 в Советском районе - одна, вопрос о ее расширении также стоит. В Володарском районе 16 453 ребенка обслуживает полноценное лечебное заведение, - прокомментировал ситуацию глава города Александр Хлиманков.

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