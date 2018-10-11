Брянцев предупредили об отключениях светофора на Городищенской горке
В Брянске продолжаются работы на Городищенской горке. 11 октября здесь прошло очередное выездное заседание.
На нижнем участке укладывают песчаный слой для дороги. Убирают старые и устанавливают новые столбы.
Рабочие начали переустройство светофора на перекрестке улиц Объездной и Бежицкой. Из-за этого он может отключаться. Поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными на этом участке, предупреждают в пресс-службе брянской мэрии.
Напомним, готовится второй этап расширения Городищенской горки. Здесь также предлагают сделать шесть полос для движение. Для этого горадминистрация будет выкупать земельные участки. Размер денежного возмещения определят в суде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».