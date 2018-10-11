2018-10-11T17:56:02+03:00
Общество

Брянцев предупредили об отключениях светофора на Городищенской горке

Здесь продолжают работы
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжаются работы на Городищенской горке. 11 октября здесь прошло очередное выездное заседание.

На нижнем участке укладывают песчаный слой для дороги. Убирают старые и устанавливают новые столбы.

Рабочие начали переустройство светофора на перекрестке улиц Объездной и Бежицкой. Из-за этого он может отключаться. Поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными на этом участке, предупреждают в пресс-службе брянской мэрии.

Напомним, готовится второй этап расширения Городищенской горки. Здесь также предлагают сделать шесть полос для движение. Для этого горадминистрация будет выкупать земельные участки. Размер денежного возмещения определят в суде.

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