2018-10-11T17:21:05+03:00
Общество

В Брянске за продажу наркотиков будут судить 32-летнего таджика

За это иностранцу грозит на срок до двадцати лет колонии
Мария Дедкова
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В Брянске за продажу наркотиков будут судить 32-летнего гражданина Таджикистана.

По версии следствия, мужчина приехал в Брянск в начале декабря прошлого года. Иностранец снял квартиру и решил торговать здесь наркотиками. С работодателем, который находился в Таджикистане, мужчина общался в мессенджере.

- Неизвестный сообщал о местах для тайников с оптовыми партиями героина, которые «закладчик» расфасовывал, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - За свою работу мужчина регулярно получал от работодателя переводы денег на карту.

Предполагаемый преступник попал в поле зрения полицейских в середине января. Подозрения в его причастности к сбыту наркотиков на территории Брянщины подтвердились. 16 января таджика задержали с поличным.

32-летнего мужчину задержали. До суда он пробудет в СИЗО. За наркоторговлю иностранцу грозит на срок до двадцати лет колонии.

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