2018-10-11T15:22:56+03:00
Общество

На дорогах в Брянской области 13 и 14 октября пройдут сплошные проверки водителей

Полицейские будут ловить пьяных автомобилистов
Мария Дедкова
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Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области 13 и 14 октября пройдут сплошные проверки водителей. Их цель – выяснить, нет ли за рулем пьяных водителей, говорят в городской и областной Госавтоинспекции.

13 октября полицейские будут дежурить с 2.00 до 2.30 на улицах Вяземского и Пушкина в Володарском районе Брянска. 14 октября ловить пьяных автомобилистов будут в Брянском районе с 10-го по 11-й километр трассы «Брянск-Дятьково».

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-36-84 и 74-71-02.

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