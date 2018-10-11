На дорогах в Брянской области 13 и 14 октября пройдут сплошные проверки водителей

11 Окт. 15:22 2018-10-11T15:22:56+03:00

Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянской области 13 и 14 октября пройдут сплошные проверки водителей. Их цель – выяснить, нет ли за рулем пьяных водителей, говорят в городской и областной Госавтоинспекции.

13 октября полицейские будут дежурить с 2.00 до 2.30 на улицах Вяземского и Пушкина в Володарском районе Брянска. 14 октября ловить пьяных автомобилистов будут в Брянском районе с 10-го по 11-й километр трассы «Брянск-Дятьково».

В Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем грубых нарушений, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-36-84 и 74-71-02.

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