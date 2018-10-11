Пульмонологу Ларисе Кулешовой из Брянска присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

11 Окт. 14:36 2018-10-11T14:37:02+03:00

В областной больнице №1 она работает уже больше 30 лет

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Заведующей пульмонологическим отделением Брянской областной больницы № 1Ларисе Кулешовой присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

10 октября прошла торжественная церемония вручения почетной грамоты.

Лариса Кулешова окончила Смоленский государственный медицинский институт в 1985 году. В областную больницу пришла работать в 1987-м на должность врача-пульмонолога. В 1994 года стала заведующей пульмонологическим отделением.

- Отделение, руководимое Ларисой Кулешовой, оказывает как плановую, так и экстренную медицинскую помощь больным с неспецифическими заболеваниями органов дыхания, - поясняют в пресс-службе правительства Брянской области. -С начала года здесь выходили 548 пациентов с пневмониями, бронхиальной астмой и другими проблемами легких.

Лариса Кулешова помогает другим врачам, проводя консультации по лечению сложных заболеваний органов дыхания.

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