Жители Брянской области месяц могут питаться на 3465 рублей

11 Окт. 14:00 2018-10-11T15:33:08+03:00

Жители Брянска месяц могут питаться на 3493,63 рубля. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Стоимость минимального набора продуктов на месяц для жителей Брянской области составила 3465 рублей. Такие данные за сентябрь приводит Брянскстат.

По сравнению с августом стоимость продовольственной корзины уменьшилась на 2,5 процента, а с начала года увеличилась - на 1,4 процента.

Жители Брянска месяц могут питаться на 3493,63 рубля, Новозыбкова – 3476,62 рубля, Клинцов – 3355,08 рубля, а жители Навли – 3438,52 рубля.

Стоимость продуктовой корзины здесь увеличилась с начала года на 1,3 , 1,8 , 1,1 и 2,6 процента соответственно.

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