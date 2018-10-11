2018-10-11T15:33:08+03:00
Общество

Жители Брянской области месяц могут питаться на 3465 рублей

Такова стоимость минимального набора продуктов
Мария Дедкова
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Жители Брянска месяц могут питаться на 3493,63 рубля.Жители Брянска месяц могут питаться на 3493,63 рубля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Стоимость минимального набора продуктов на месяц для жителей Брянской области составила 3465 рублей. Такие данные за сентябрь приводит Брянскстат.

По сравнению с августом стоимость продовольственной корзины уменьшилась на 2,5 процента, а с начала года увеличилась - на 1,4 процента.

Жители Брянска месяц могут питаться на 3493,63 рубля, Новозыбкова – 3476,62 рубля, Клинцов – 3355,08 рубля, а жители Навли – 3438,52 рубля.

Стоимость продуктовой корзины здесь увеличилась с начала года на 1,3 , 1,8 , 1,1 и 2,6 процента соответственно.

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