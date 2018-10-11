В Брянске на улице Молодой Гвардии под колеса маршрутки попал пешеход

11 Окт. 13:39 2018-10-11T13:39:10+03:00

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В Брянске на улице Молодой Гвардии водитель маршрутки №47 сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 10 октября, около 18.50.

- 34-летний водитель микроавтобуса сбил 51-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Медики, приехавшие на место аварии, госпитализировали пострадавшего.

У мужчины диагностировали травму головы, ушиб мозга тяжелой степени, многожественные кровоизлияния в мозг, перелом костей черепа и лица.

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