2018-10-11T13:15:32+03:00
Общество

Жителя Брянска оштрафовали за ложное сообщение об угоне

Молодой человек обвинил в краже своего приятеля
Мария Дедкова
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Приговор вступил в законную силу.Приговор вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
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20-летний житель Брянска заплатит штраф за ложный донос на своего друга.

17 июня молодой человек пришел в отделение полиции Сельцо и написал заявление об угоне машины его отца. Как рассказал горожанин, преступление совершил его приятель, который к тому же попал в ДТП на украденном авто.

- Проверка показала, что информация является ложной, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приятель автомобиль не крал. Друг сам сам передал ему ключи, разрешив прокатиться.

Таким способом 20-летний парень решил добить возмещения ущерба за побитую машину.

Суд оштрафовал брянца на 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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