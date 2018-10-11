Житель Карачевского района, пытавшийся продать наркотики полицейским, отправится в колонию на восемь лет

11 Окт. 12:54 2018-10-11T13:03:08+03:00

Так как житель Карачевского района уже был судим несколько раз, суд ужесточил ему наказание. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Житель Карачевского района отправится в колонию на вось лет за попытку продажи наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

9 июля злоумышленник приготовил для продажи другу маковую солому весом 357 грамм. Но, придя домой, не застал знакомого. Торговец не растерялся и предложил купить наркотик мужчинам, которых он, обознавшись, принял за знакомых. Но те, оказались полицейскими, которые задержали злоушленника.

Так как житель Карачевского района уже был судим несколько раз, суд ужесточил ему наказание и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

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