В магазинах Клетни торговали мясом сомнительного качества

11 Окт. 12:44 2018-10-11T12:44:42+03:00

Всем торговцам теперь грозит штраф. Фото: Иван ВИСЛОВ

Нарушения закона нашли во время проверки прокуратуры и Роспотребнадзора

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В магазинах Клетни сотрудники прокуратуры и Роспотребназора нашли мясо сомнительного качества. Они провели проверку исполнения законов и санитарных норм.

- В нескольких магазинах мясо продавали без маркировки с названием продукта, информации об изготовителе, его местонахождении, дате выработки, сроках годности, условиях хранения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки на продавцов составили административные протоколы за нарушения технических регламентов.

Всем торговцам теперь грозит штраф.

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