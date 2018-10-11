В магазинах Клетни торговали мясом сомнительного качества
Нарушения закона нашли во время проверки прокуратуры и Роспотребнадзора
Всем торговцам теперь грозит штраф.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В магазинах Клетни сотрудники прокуратуры и Роспотребназора нашли мясо сомнительного качества. Они провели проверку исполнения законов и санитарных норм.
- В нескольких магазинах мясо продавали без маркировки с названием продукта, информации об изготовителе, его местонахождении, дате выработки, сроках годности, условиях хранения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После проверки на продавцов составили административные протоколы за нарушения технических регламентов.
Всем торговцам теперь грозит штраф.
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