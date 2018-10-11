На улице Горбатова в Брянске легковушка сбила девятилетнего мальчика
Ребенка с ушибом ноги осмотрели медики, назначили лечение и отпустили домой
Под колеса машины мальчик попал, когда бегал во дворе.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на улице Горбатова под колеса легкового автомобиля попал девятилетний мальчик. Дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 10 октября, около двух часов дня.
- По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем "Лады-Приоры" ехал во дворе, когда сбил школьника перебегавшего дорогу, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП ребенок получил ушиб ноги.
Медики осмотрели пострадавшего, назначили ему лечение и отпустили домой.
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