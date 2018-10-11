2018-10-11T10:31:33+03:00
Общество

В Брянске появится новая детская поликлиника

На ее строительство хотят потратить около 300 миллионов рублей
Мария Дедкова
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Часть денег на строительство выделят из федерального бюджета.Часть денег на строительство выделят из федерального бюджета.Фото: Алексей ФОКИН
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В Фокинском районе Брянска появится новая детская поликлиника на 250 посещений. Об этом стало известно на встрече главы Брянской области Александра Богомаза и премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает газета "Брянский рабочий".

Глава правительства пообещал помочь в строительстве медицинского учреждения. Для этого региону выделят деньги из федерального бюджета. Общая стоимость стоимость проекта, по словам специалистов, составляет около 300 миллионов рублей.

Сейчас в Фокинском районе дети посещают поликлинику, расположенную на первом этаже жилого дома 80-го года постройки. Здание не соответствует требованиям, предъявлемым к медучреждениям.

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