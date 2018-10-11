В Брянске появится новая детская поликлиника

11 Окт. 10:31 2018-10-11T10:31:33+03:00

Часть денег на строительство выделят из федерального бюджета. Фото: Алексей ФОКИН

На ее строительство хотят потратить около 300 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Фокинском районе Брянска появится новая детская поликлиника на 250 посещений. Об этом стало известно на встрече главы Брянской области Александра Богомаза и премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает газета "Брянский рабочий".

Глава правительства пообещал помочь в строительстве медицинского учреждения. Для этого региону выделят деньги из федерального бюджета. Общая стоимость стоимость проекта, по словам специалистов, составляет около 300 миллионов рублей.

Сейчас в Фокинском районе дети посещают поликлинику, расположенную на первом этаже жилого дома 80-го года постройки. Здание не соответствует требованиям, предъявлемым к медучреждениям.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».