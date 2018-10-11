В Брянске нашли пропавшего Николая Гришина
Мужчина живым вернулся домой 9 октября
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В Брянске нашли живым пропавшего Николая Гришина. О том, что пенсионер вернулся домой, сообщили на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск» в социальных сетях.
Напомним, что 74-летний мужчина пропал стало известно 7 октября. В поисках участвовали волонтеры и полиция. К счастью, мужчина нашелся спустя два дня. Он сам вернулся домой.
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