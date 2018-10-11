2018-10-11T18:43:18+03:00
Происшествия

В Клинцах убили 15-летнюю школьницу

На месте происшествия уже работают полицейские и следователи
Мария Дедкова
Поделиться:
По факту убийства следователи завели уголовное дело.По факту убийства следователи завели уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Клинцах убили 15-летнюю школьницу. Как рассказывают местные жители, трагедия произошла вечером 10 октября в микрорайоне Зубовка. Девушка шла домой, когда за ней увязался неизвестный мужчина. По словам клинчан, злоумышленник ударил ее несколько раз ножом. От полученных ранений школьница скончалась на месте. Преступник с места происшествия скрылся. Тело девушки нашли местные жители.

На место ЧП выехали полицейские и следователи. Они опрашивают жителей близлежащих домов.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В настоящее время выполняются комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума