11 Окт. 10:02 2018-10-11T18:43:18+03:00

На месте происшествия уже работают полицейские и следователи

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В Клинцах убили 15-летнюю школьницу. Как рассказывают местные жители, трагедия произошла вечером 10 октября в микрорайоне Зубовка. Девушка шла домой, когда за ней увязался неизвестный мужчина. По словам клинчан, злоумышленник ударил ее несколько раз ножом. От полученных ранений школьница скончалась на месте. Преступник с места происшествия скрылся. Тело девушки нашли местные жители.

На место ЧП выехали полицейские и следователи. Они опрашивают жителей близлежащих домов.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В настоящее время выполняются комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления.

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