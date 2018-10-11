В Клинцах убили 15-летнюю школьницу
В Клинцах убили 15-летнюю школьницу. Как рассказывают местные жители, трагедия произошла вечером 10 октября в микрорайоне Зубовка. Девушка шла домой, когда за ней увязался неизвестный мужчина. По словам клинчан, злоумышленник ударил ее несколько раз ножом. От полученных ранений школьница скончалась на месте. Преступник с места происшествия скрылся. Тело девушки нашли местные жители.
На место ЧП выехали полицейские и следователи. Они опрашивают жителей близлежащих домов.
- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - В настоящее время выполняются комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления.
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