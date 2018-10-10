2018-10-10T18:23:18+03:00
Общество

Сирота из Стародубского района получила квартиру только после разбирательств в суде

Девушка ждала свое жилье почти восемь лет
Мария Дедкова
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Девушке дали благоустроенную квартиру в Брянске площадью 36,6 квадратных метра.Девушке дали благоустроенную квартиру в Брянске площадью 36,6 квадратных метра.Фото: Тимур ХАНОВ
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Сирота родом из Стародубского района получила положенную по закону квартиру только после разбирательств в суде.

Основанием для иска стало обращение девушки в прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что 19-летняя заявительница осиротела еще в детстве, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Закрепленное за ней жилье, признали непригодным. Девушке по закону полагалась квартира за счет государства.

Свое жилье сирота ждала почти восемь лет. Тогда девушка и решила обратиться к правоохранителям.

Стародубский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Девушке дали благоустроенную квартиру в Брянске площадью 36,6 квадратных метра.

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