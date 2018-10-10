Сирота из Стародубского района получила квартиру только после разбирательств в суде
Сирота родом из Стародубского района получила положенную по закону квартиру только после разбирательств в суде.
Основанием для иска стало обращение девушки в прокуратуру.
- Во время проверки выяснилось, что 19-летняя заявительница осиротела еще в детстве, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Закрепленное за ней жилье, признали непригодным. Девушке по закону полагалась квартира за счет государства.
Свое жилье сирота ждала почти восемь лет. Тогда девушка и решила обратиться к правоохранителям.
Стародубский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Девушке дали благоустроенную квартиру в Брянске площадью 36,6 квадратных метра.
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