На переезде под Брянском на пять дней ограничат движение
Автомобилистам рекомендуют искать пути объезда
С 10 по 12 и с 15 по 16 октября будет ограничено движение.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На 18-м километре перегона Свень - Палужье под Брянском на пять дней ограничат движение. Здесь с 10 по 12 и с 15 по 16 октября будет частично закрыт переезд.
- Движение автотранспорта буде ограничено на одной полосе, - говорят в УГИБДД по Брянской области.
Автомобилистам порекомендовали заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.
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