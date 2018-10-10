На переезде под Брянском на пять дней ограничат движение

10 Окт. 18:03 2018-10-10T18:03:12+03:00

С 10 по 12 и с 15 по 16 октября будет ограничено движение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На 18-м километре перегона Свень - Палужье под Брянском на пять дней ограничат движение. Здесь с 10 по 12 и с 15 по 16 октября будет частично закрыт переезд.

- Движение автотранспорта буде ограничено на одной полосе, - говорят в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилистам порекомендовали заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.

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