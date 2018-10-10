В Брянской области за неделю простудой заболели 5766 человек
Врачи диагностировали у них ОРВИ
В Брянске простудой заболели 3038 человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В первую неделю октября простуду подхватили 5766 брянцев. Это ниже эпидемического порога на 6.9 процента. Случаев гриппа в регионе не было.
Чаще всего болеют школьники и взрослые старше 15 лет. У них эпидемический порог превышен на 6,3 процента и 5,1 процента соответственно.
Как говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора, в Брянске простудой заболели 3038 человек. Превышение эпидпорога не зарегистрировали ни в одной в возрастной группе.
Прививки от гриппа сделали 210 тысяч жителей Брянщины. Это 17,5 процента от населения области.
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