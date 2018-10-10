2018-10-10T17:33:35+03:00
Общество

В Брянской области за неделю простудой заболели 5766 человек

Врачи диагностировали у них ОРВИ
Мария Дедкова
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В Брянске простудой заболели 3038 человек.В Брянске простудой заболели 3038 человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В первую неделю октября простуду подхватили 5766 брянцев. Это ниже эпидемического порога на 6.9 процента. Случаев гриппа в регионе не было.

Чаще всего болеют школьники и взрослые старше 15 лет. У них эпидемический порог превышен на 6,3 процента и 5,1 процента соответственно.

Как говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора, в Брянске простудой заболели 3038 человек. Превышение эпидпорога не зарегистрировали ни в одной в возрастной группе.

Прививки от гриппа сделали 210 тысяч жителей Брянщины. Это 17,5 процента от населения области.

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