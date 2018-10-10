В Брянской области за неделю простудой заболели 5766 человек

10 Окт. 17:33 2018-10-10T17:33:35+03:00

В Брянске простудой заболели 3038 человек. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Врачи диагностировали у них ОРВИ

Изменить размер текста: A A

В первую неделю октября простуду подхватили 5766 брянцев. Это ниже эпидемического порога на 6.9 процента. Случаев гриппа в регионе не было.

Чаще всего болеют школьники и взрослые старше 15 лет. У них эпидемический порог превышен на 6,3 процента и 5,1 процента соответственно.

Как говорят в региональном Управлении Роспотребнадзора, в Брянске простудой заболели 3038 человек. Превышение эпидпорога не зарегистрировали ни в одной в возрастной группе.

Прививки от гриппа сделали 210 тысяч жителей Брянщины. Это 17,5 процента от населения области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».